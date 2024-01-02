2023’ü kupasız kapatan Trabzonspor 2024 yılına umutla bakıyor

Geçen yıldan umduğunu bulamayan Trabzonspor, 2023 yılını kupasız kapattı. Sıkıntılı bir yılı geride bırakan Karadeniz ekibi, yeni yıldan oldukça umutlu. 2020, 2021 ve 2022 yıllarında kupalarla dolu 3 yıl geçiren Karadeniz ekibi, geçen yıl ise sportif bir başarı elde edemedi. Trabzonspor, 29 Temmuz 2020'de Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek 9. kez kupayı müzesine getirdi. Bordo-mavililer 27 Ocak 2021'de ise Süper Kupa Finalinde Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 2. kez Süper Kupayı müzesine getirmişti.Trabzonspor, 2022 yılına kupayla başladı. Süper Kupa finalinde Sivasspor'u 4-0 mağlup eden bordo-mavililer, üst üste kupayı ikinci kez kazanarak 3. kez bu kupayı müzesine götürmüştü. Karadeniz ekibi, söz konusu yılda 38 yıl sonra ligde şampiyonluk sevinci yaşadı. Evinde konuk ettiği Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Bordo-Mavililer, 30 Nisan 2002'de Süper Lig Şampiyonluğunu ilan etmişti.Trabzonspor 2023 yılında resmi olarak 43 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 22 galibiyet, 17 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Trabzonspor, 2023 yılına Abdullah Avcı ile başladı. 4 Mart 2023'de evinde oynadığı Ümraniyespor maçını 2-1 kaybeden Karadeniz ekibinde Abdullah Avcı görevinden istifa etmişti. Avcı'nın ardından takımı bir süre Orhan Ak ve İhsan Derelioğlu idare ederken, daha sonra bordo-mavili yönetim Nenad Bjelica'yı takımın başına getirdi. Sezonu Hırvat çalıştırıcı ile tamamlayan Trabzonspor, 2023-24 sezonunda işler istediği gibi gitmeyince 12 Ekim 2023'de Bjelica ile yollarını ayırdı. Bordo-Mavililer, aynı gün Avcı'yı takımın başına getirdi.