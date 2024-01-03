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Giriş Tarihi: 3.1.2024 09:21 Son Güncelleme: 3.1.2024 09:24

Beşiktaş'ta öncelik stoper transferi!

Beşiktaş’ta öncelik stoper transferi!

Bu sezon teknik direktörlük konusunda krizler yaşayan Beşiktaş'ta transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ara transfer dönemi için kolları sıvayan yönetim, önceliğini stoper transferine verecek.

Beşiktaş, kulübün altyapısından yetişen Semih Kılıçsoy'un 1 yılı opsiyonlu 2026'ya kadar olan sözleşmesini 2028'e uzattı. Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba'nın katıldığı imza töreninde konuşan 18 yaşındaki forvet, "Çok mutlu ve gururluyum. Kulübüme teşekkür ediyorum" dedi.

Samet Aybaba ise Semih'ten beklentilerinin çok yüksek olduğunu söyledi. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 12 resmi maçta süre bulan Semih Kılıçsoy iki kez ağları sarsma başarısı gösterdi.

BEŞİKTAŞ'A EN ACİLİNDEN STOPER

Siyah-beyazlılar, teknik adam görüşmelerine yoğunlaşırken bir yandan da transfere dair çalışmalar yürütüyor. Özellikle stoper konusunun en acil şekilde çözümü için çaba harcanıyor.

Omar Colley ve Daniel Amartey, milli davet alırken Afrika Uluslar Kupası serüveni boyunca takımdan ayrı kalacaklar. Siyahbeyazlı ekibin elinde şu an Necip Uysal ve Aytuğ Batur Kömeç ile birlikte, sakatlıktan çıkan Tayyip Talha Sanuç kaldı.

Yönetim 11 Ocak'ta ilk transferini stoper olarak açıklamak istiyor. Ayrıca orta sahaya Chamberlain'in yerine de isimler gündeme geliyor. Bunlar arasında Sevilla'dan Oliver Torres de var.

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Beşiktaş'ta öncelik stoper transferi!
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