Beşiktaş’ta öncelik stoper transferi!

Omar Colley ve Daniel Amartey, milli davet alırken Afrika Uluslar Kupası serüveni boyunca takımdan ayrı kalacaklar. Siyahbeyazlı ekibin elinde şu an Necip Uysal ve Aytuğ Batur Kömeç ile birlikte, sakatlıktan çıkan Tayyip Talha Sanuç kaldı.

Yönetim 11 Ocak'ta ilk transferini stoper olarak açıklamak istiyor. Ayrıca orta sahaya Chamberlain'in yerine de isimler gündeme geliyor. Bunlar arasında Sevilla'dan Oliver Torres de var.