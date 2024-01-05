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Giriş Tarihi: 5.1.2024 11:49 Son Güncelleme: 5.1.2024 11:51

Son dakika Fenerbahçe haberi: Milan'dan Rade Krunic için tek şart!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Milan’dan Rade Krunic için tek şart!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncu Rade Krunic için Milan'ın tek şartı var.

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-Lacivertli kulübün uzun süredir gündeminde olan Rade Krunic ile ilgili yeni gelişmeler var.

GÖZDEN TAMAMEN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'nin gündeminde olan orta saha oyuncusu Rade Krunic, ligde son haftalarda yedek kulübesinde kalmıştı. Bennacer'in Afrika Uluslar Kupası'na gitmesi sonrası, kupadaki Cagliari mücadelesinde Boşnak oyuncunun 11'de görev yapması bekleniyordu.

Ancak bu kez de 30 yaşındaki futbolcu, sırt ağrıları olduğu gerekçesiyle kadroya girmedi. Krunic'in bu hamlesinin, Milan ile arasındaki tansiyonu iyice artırdığı belirtildi. İtalyan ekibinin yeni sözleşme teklifini geri çevirdiği için 11'deki yerini kaybeden yıldız futbolcunun artık tamamen gözden çıkartıldığı kaydedildi.

MILAN'IN TEK ŞARTI VAR

Fenerbahçe, daha önce el sıkıştığı başarılı orta saha oyuncusunu 5 milyon Euro civarına kadrosuna katmayı planlıyordu. Milan'ın beklentisi ise en az 7 milyon Euro'ydu.

Ancak İtalyan basınında yer alan haberlere göre yaşanan son gelişmeler sonrası Kırmızı Siyahlılar, indirime gitti. İtalyan devinin 5 milyon Euro civarında bir rakamı kabul etmeye hazır olduğu belirtildi. Milan'ın tek şartının ise paranın önemli bölümünün peşin olarak ödenmesi.

Yönetim, İsmail Kartal'ın çok istediği Rade Krunic'e, süreci daha fazla uzatmadan en kısa sürede imza attırmak istiyor. Ara transfer döneminin başlayacağı 11 Ocak'a kadar bu işin bitmesi planlanıyor. (Fanatik)

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Milan'dan Rade Krunic için tek şart!
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