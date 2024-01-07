İsmail Kartal'dan galibiyet sözleri! "Seyir zevki yüksek bir maç oldu"

"BİZ HER MAÇA KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ"

Her maça kazanmak için çıktıklarını aktaran Kartal, "Biz şampiyonluğa oynayan bir takımız. Şampiyonluğa oynayan takımın gol atması ve kazanması lazım. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Ben teknik direktör olarak güçlü bir oyun ortaya koymam lazım. Bu yönde çok çalışıyoruz. Oyuncularımız da bunlara cevap veriyor. Hepsi daha fazlasını nasıl yapamadık diye üzgün. Bu da beni çok mutlu ediyor" dedi.