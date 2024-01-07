Fenerbahçe, İstanbulspor deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler

Lider Fenerbahçe, İstanbulspor deplasmanında 3 puan alıp yola devam etmek için bugün 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sahaya çıkıyor. Ezeli rakibi G.Saray ile aynı puanda olan ve 7 averajlık farkı ile zirvede kalan Kanarya, Volkan Bayarslan'ın yöneteceği mücadeleden de zaferle ayrılıp rakibinin maçını rahat izlemek istiyor. İstanbulspor'a karşı oynadığı son 5 Süper Lig maçının dördünü kazanıp birini berabere bitiren Fenerbahçe ayrıca Sarı-Siyahlılara konuk olduğu son 9 lig karşılaşmasının yedisinden üç puanla ayrılmayı başardı. Sadece iki kez yenildi.

İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ

İstanbulspor: Alp, Duhaney, Mehmet, Deli, Ali, Muammer, Vorobjovas, Loshaj, Ndao, Jackson, Ethemi

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Crespo, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

14 MAÇTA 1 YENİLGİ

Fenerbahçe, İstanbul takımlarına konuk olduğu son 14 Süper Lig maçında 10 galibiyet ve 3 beraberlik aldı, sadece 1 kez yenildi. Sarı-Lacivertliler, İsmail Kartal yönetiminde dış sahadaki son 22 lig karşılaşmasında yenilgi yüzü görmedi, 16 kez kazanıp 6 beraberlik aldı.

CENGİZ ÜNDER GÖREVE

İstanbulspor ile oynanacak karşılaşmada F.Bahçe'de eksikler de dikkat çekiyor. Cezalı durumdaki Fred, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş bu karşılaşmada sahada olamayacak. Fred'in yokluğunda orta alanda İsmail Yüksek görev alacak. Miguel Crespo ile İsmail'in maça 11'de başlaması bekleniyor. İrfan Can Kahveci'nin yerine ise Cengiz Ünder ter dökecek.

OOSTERWOLDE GARANTİ, SAMET-SERDAR SORU İŞARETİ

Becao'nun sakatlığı devam ederken Djiku da Gana Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda olduğu için takımını yalnız bırakacak. Sağ bekte sezon başından bu yana formayı kimseye kaptırmayan Osayi Samuel de Nijerya Milli Takımı ile Afrika Kupası'na katıldı. Sağ bekte Mert Müldür'e forma vermeyi düşünen İsmail Kartal, stoperde ise Oosterwolde'nin yanında Samet ve Serdar arasında karar verecek.