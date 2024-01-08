Szymanski’nin menajerinden transfer açıklaması!

Fenerbahçe, kısa sürede takımın vazgeçilmezleri arasına giren Sebastian Szymanski'yi kadrosunda tutmakta kararlı. Konuyla ilgili açıklama yapan 24 yaşındaki futbolcunun menajeri Mariusz Piekarski şunları söyledi: "Sebastian'ın transferinden bahsetmenin bir anlamı yok. Sözleşmesinde serbest kalma maddesi de bulunmuyor ve Fenerbahçe onu satma niyetinde değil. Kulüp 10 yıl aradan sonra yeniden şampiyon olmak istiyor. Ayrıca Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde mücadele ediyorlar."
DEVASA TEKLİF OLURSA DÜŞÜNÜRLER
"Sebastian en yüksek hedefler için mücadele veriyor, çok iyi bir yerde. Sadece yaz aylarında onunla ilgilenen kulüplerden bahsedebiliriz. Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco ile görüştüm ve kışın hiçbir şekilde transfer olamayacağını söyledi. Türk kulübünün onu satmayı düşünmesi için devasa bir teklif olması gerekiyor. Oyuncum şu an için sadece Fenerbahçe'ye odaklı ve mümkün olduğunca fazla kazanmak istiyor."
CENGİZ'E ASİST YAPTI
Cengiz Ünder'in attığı 4. golün asistini yapan Szymanski, 3 şut denemesinde bulunurken 1'inde çerçeveye tutturdu. Polonyalı yıldız, 59 kez topla buluştu ve yüzde 80 pas isabeti ile oynadı.