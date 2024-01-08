Szymanski’nin menajerinden transfer açıklaması!

DEVASA TEKLİF OLURSA DÜŞÜNÜRLER

"Sebastian en yüksek hedefler için mücadele veriyor, çok iyi bir yerde. Sadece yaz aylarında onunla ilgilenen kulüplerden bahsedebiliriz. Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco ile görüştüm ve kışın hiçbir şekilde transfer olamayacağını söyledi. Türk kulübünün onu satmayı düşünmesi için devasa bir teklif olması gerekiyor. Oyuncum şu an için sadece Fenerbahçe'ye odaklı ve mümkün olduğunca fazla kazanmak istiyor."