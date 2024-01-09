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Giriş Tarihi: 9.1.2024 11:43

Galatasaray'a Seko Fofana önerisi

Galatasaray’a Seko Fofana önerisi

Al-Nassr’dan ayrılmak isteyen Seko Fofana menajerler tarafından Cimbom’a teklif edildi. Sergio Oliveira’nın kontratı dondurulur ise Aslan harekete geçecek.

Ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Sarı-Kırmızılı takıma menajerler tarafından Suudi ekibi Al- Nassr'dan ayrılmak isteyen Seko Fofana teklif edildi. İlk etapta Tanguy Ndombele ile yollarını ayırıp bu mevkiye transfer yapmayı planlayan Cimbom'un Fransız yıldızın son haftalardaki etkili performansı sonrası yıldız futbolcuyla yola devam etmeyi düşündüğü belirtildi.

YÖNETİMİN OLIVEIRA PLANI
Yönetimin de Okan Buruk'un Fofanaismine sıcak bakması sonrası sakatlığı sebebiyle sahalardan uzun süre uzak kalacak olan Sergio Oliveira'ya kontrat dondurma teklifinde bulunacağı öğrenildi. Portekizli yıldızın teklifi kabul etmesi halinde yönetimin Fofana'yı kiralamak için Al-Nassr ile masaya oturacağı da gelen haberler arasında.

Bu sezon başında 25 milyon Euro karşılığında 3 yıllığına transfer olduğu Suudi ekibinde 19 maça çıkıp 1 gol, 2 asistlik performans sergileyen 28 yaşındaki yıldızın takımıyla olan kontratı 2026'da sona erecek.

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Galatasaray'a Seko Fofana önerisi
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