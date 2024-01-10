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Giriş Tarihi: 10.1.2024 22:26

Roma'yı tek golle yenen Lazio, İtalya Kupası'nda yarı finale çıktı

AA
Roma’yı tek golle yenen Lazio, İtalya Kupası’nda yarı finale çıktı

İtalya Kupası'nda oynanan başkent derbisinde Roma'yı 1-0 yenen Lazio, yarı finale yükseldi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan çeyrek final mücadelesinde Lazio, 51. dakikada Mattia Zaccagni'nin penaltıdan attığı golle 1-0 galip geldi.

Lazio'da Pedro 90+6. dakikada, Roma'da ise Sardar Azmoun 90+10. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Roma'da ayrıca Gianluca Mancini, karşılaşmanın bitmesinin ardından kırmızı kart gördü.

Juventus ile Frosinone arasında yarın yapılacak maçın galibi, Lazio'nun yarı finaldeki rakibi olacak.

Daha önce Bologna'ya penaltılarla üstünlük kuran Fiorentina, kupada adını yarı finale yazdırmıştı.

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Roma'yı tek golle yenen Lazio, İtalya Kupası'nda yarı finale çıktı
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