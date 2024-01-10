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Giriş Tarihi: 10.1.2024 10:25

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Renato Sanches'ten Beşiktaş'a ret!

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Renato Sanches’ten Beşiktaş’a ret!

Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta gündeme Renato Sanches gelmişti. Resmi teklifini ileten Beşiktaş'a Portekizli oyuncudan cevap geldi.

Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, takımın başına teknik direktör Fernando Santos'u getirdi. Portekizli çalıştırıcıya takımı 1.5 yıl emanet eden siyah-beyazlılar, devre arası transfer döneminin başlamasına az bir süre kala gaza bastı.

SANCHES, BEŞİKTAŞ'I REDDETTİ
Kara Kartal, bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan ve Roma'da kiralık olarak kariyerini sürdüren Renato Sanches'le ilgileniyordu. 26 yaşındaki oyuncu, Fernando Santos'la EURO 2016'da zafere uzanan Portekiz Milli Takımı'nda beraber çalışmıştı.

UOL Esporte'nin haberine göre; Yıldız orta sahanın, Beşiktaş'ın teklifini reddettiği iddia edildi. Yıldız isim ayrıca kendisiyle ilgilenen Olympiakos ve PAOK kulüplerine de olumsuz yanıt verdi. Sanches bu sezon Roma'da 9 maça çıktı ve 228 dakikada sahada kalarak 1 gole etki etti.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Renato Sanches'ten Beşiktaş'a ret!
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