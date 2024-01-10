SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Renato Sanches’ten Beşiktaş’a ret!

Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, takımın başına teknik direktör Fernando Santos'u getirdi. Portekizli çalıştırıcıya takımı 1.5 yıl emanet eden siyah-beyazlılar, devre arası transfer döneminin başlamasına az bir süre kala gaza bastı.

SANCHES, BEŞİKTAŞ'I REDDETTİ

Kara Kartal, bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan ve Roma'da kiralık olarak kariyerini sürdüren Renato Sanches'le ilgileniyordu. 26 yaşındaki oyuncu, Fernando Santos'la EURO 2016'da zafere uzanan Portekiz Milli Takımı'nda beraber çalışmıştı.

UOL Esporte'nin haberine göre; Yıldız orta sahanın, Beşiktaş'ın teklifini reddettiği iddia edildi. Yıldız isim ayrıca kendisiyle ilgilenen Olympiakos ve PAOK kulüplerine de olumsuz yanıt verdi. Sanches bu sezon Roma'da 9 maça çıktı ve 228 dakikada sahada kalarak 1 gole etki etti.