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Giriş Tarihi: 12.1.2024 19:03

Vincenzo Montella’dan Trabzonspor’a ziyaret

Vincenzo Montella’dan Trabzonspor’a ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trabzonspor’u ziyaret etti.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'da karşılaşma öncesi ziyaret eden A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, antrenman öncesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı ile bir araya gelerek sohbet etti.

Montella, sohbetin ardından antrenman bir bölümünü takip ederek, futbolcu Batista Mendy ile kaleci antrenörü Candeniz Velioğlu için yapılan doğum günü kutlamasına katıldı.

İtalyan teknik adam, Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolculara misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederek, başarı diledi.
Teknik Direktör Abdullah Avcı da ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisine isminin yazılı olduğu bordo-mavili forma hediye etti.

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Vincenzo Montella’dan Trabzonspor’a ziyaret
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