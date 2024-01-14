İstanbulspor - Konyspor maçında gol sesi çıkmadı

33. dakikada Ndao'nun sağdan ortasında Ethemi'nin altıpasta yerden şutunda kaleci topu ayaklarıyla kornere çeldi.

43. dakikada Ethemi'nin ceza sahası dış sağ çaprazdan içeri çekerek sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kalecinin de müdahale ettiği top yan direğin içine çarparak diğer direğin yanında dışarı gitti.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

59. dakikada Ndao'nun ara pasıyla savunma arkasına sarkan Ethemi'nin ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda direkten dönen topu kale önünde Muammer tamamladı. VAR uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

62. dakikada Oğulcan Ülgün'ün geri pasında kaptığı topla ceza sahasına kadar ilerleyen Ethemi'nin sağ çaprazdan şutunda kaleci Deniz meşin yuvarlağı kornere çeldi.

78. dakikada Soner Dikmen'in pasında topla buluşan Cikalleshi'nin ceza sahası dışı sol çaprazından yakın direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal oldu.



İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Deli, Mehmet Yeşil, Vefa Temel (Ali Yaşar dk. 90), Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Loshaj (Özcan Şahan dk. 82), Ndao, Jackson (Emir Kaan Gültekin dk. 73), Ethemi (Mendy Mamadou dk. 73)

Konyaspor: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz (Mehmet Büyüksayar dk. 90+4), Uğurcan Yazğılı, Metehan Mert, Guilherme, Soner Dikmen, Nzonzi, Prip (Cebrail Karayel dk. 90+4), Oğulcan Ülgün (Cicaldau dk. 67), Moreno (Yasir Subaşı dk. 67), Cikalleshi (Oliveira dk. 79)

Sarı kartlar: Vefa Temel, Muammer Sarıkaya (İstanbulspor) Nzonzi (Konyaspor)

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

