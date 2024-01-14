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Giriş Tarihi: 14.1.2024 10:31

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan'ın 5 yıldızı bir Szymanski etmedi

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’ın 5 yıldızı bir Szymanski etmedi

Galatasaray’ın bu sezon kadrosuna kattığı 5 yıldız oyuncunun toplam performansını Fenerbahçe'nin Polonyalı hücumcusu Szymanski 17 gole doğrudan etki ederek tek başına geçti.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının lokomotif iki takımı Galatasaray ve Fenerbahçe, bu sezon gerçekleştirdikleri transferlerle kadrolarını güçlendirmeye çalıştı. Ancak, ortaya çıkan istatistiklerde Galatasaray'ın kadrosuna kattığı 5 oyuncunun (Ndombele, Tete, Ziyech, Zaha, Kerem Demirbay) skor katkısı olarak henüz bir Szymanski etkisi sağlayamadığını gösteriyor.

Sarı-Kırmızılılarda, Ndombele, Tete, Ziyech, Zaha ve Kerem Demirbay ligde toplam 9 gol 6 asistlik skor katkısı verirken Fenerbahçe'de sadece Sebastian Szymanski 9 gol 8 asist ile takımını sırtlayan isim oldu.

SKORERLİĞİNİ GÖSTERDİ
G.Saray'da en büyük katkı 6 gol ve 2 asistle Zaha'dan gelirken Fenerbahçe'nin Polonyalı genç yıldızı Szymanski ise bu 5 oyuncunun toplam performansını 9 gol 8 asistle toplam 17 gole doğrudan etki ederek tek başına geçti

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan'ın 5 yıldızı bir Szymanski etmedi
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