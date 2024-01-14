SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’ın 5 yıldızı bir Szymanski etmedi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının lokomotif iki takımı Galatasaray ve Fenerbahçe, bu sezon gerçekleştirdikleri transferlerle kadrolarını güçlendirmeye çalıştı. Ancak, ortaya çıkan istatistiklerde Galatasaray'ın kadrosuna kattığı 5 oyuncunun (Ndombele, Tete, Ziyech, Zaha, Kerem Demirbay) skor katkısı olarak henüz bir Szymanski etkisi sağlayamadığını gösteriyor.
Sarı-Kırmızılılarda, Ndombele, Tete, Ziyech, Zaha ve Kerem Demirbay ligde toplam 9 gol 6 asistlik skor katkısı verirken Fenerbahçe'de sadece Sebastian Szymanski 9 gol 8 asist ile takımını sırtlayan isim oldu.
SKORERLİĞİNİ GÖSTERDİ
G.Saray'da en büyük katkı 6 gol ve 2 asistle Zaha'dan gelirken Fenerbahçe'nin Polonyalı genç yıldızı Szymanski ise bu 5 oyuncunun toplam performansını 9 gol 8 asistle toplam 17 gole doğrudan etki ederek tek başına geçti