Abdülkadir Ömür gemileri yaktı! "Bırakın gideyim"

Nenad Bjelica döneminde alınan istikrarsız sonuçlar sonrası şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Trabzonspor, yeni sezon planlamasına erken başladı.

Şu anda ligi bitirebileceği en üst noktada tamamlayıp Türkiye Kupası'nı hedefleyen Abdullah Avcı'nın ekibini, transferde 'fırtınalı günler' bekliyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Dimitros Kourbelis ile yollarını ayıran bordo mavililerde iki isim daha gidebilir. Avcı, yönetime verdiği raporda Umut Bozok ile Abdülkadir Ömür'ün satılabileceğini bildirdi.

UMUT BOZOK İÇİN İSTENEN TEKLİF GELMEDİ

Bekleneni veremeyen ve 2025'e kadar mukavelesi bulunan Umut Bozok, şu ana kadar dört maçta süre alırken ne gol ne de asist katkısı verebildi. Abdullah Avcı'nın kadroda kesinlikle düşünmediği Umut Bozok'un satışına yönetim de sıcak bakıyor ancak şu ana kadar bordo mavili kulübe istenen düzeyde bir teklif gelmiş değil.

ABDÜLKADİR ÖMÜR: BIRAKIN GİDEYİM

Abdülkadir Ömür'ün durumu ise biraz farklı. Tecrübeli hocanın normalde tutmak istediği yıldız ismin taraftarlar arası çık ve bu durum iki tarafa da zarar verebilir. Abdülkadir Ömür, taraftar tepkisi sebebiyle yönetime 'Bırakın gideyim' ricasında bulundu.

Ömür için yeni adres İspanya veya Fransa ligleri olabilir. (Akşam)