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Giriş Tarihi: 16.1.2024 16:07

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Yüksek'e Almanya'dan talip çıktı!

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Yüksek’e Almanya’dan talip çıktı!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek'e Lyon'dan sonra bir talip daha çıktı. Milli oyuncu için, Bundesliga ekibi Stuttgart duruma göre teklif yapabilir.

Fenerbahçe'nin milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'e Olimpik Lyon'un ardından bir talip daha çıktı.

İSTEYEN DİĞER TAKIM: STUTTGART

Sports Digitale'nin haberine göre; Alman ekibi Stuttgart, Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek'in transfer durumunu yakından takip etmeye başladı.

TEKLİF YAPMA KARARI ALDILAR

Stuttgart, Fenerbahçe ile Lyon arasındaki görüşmelerinin durumuna göre devreye girme kararı aldı. Sürecin işleyişine göre transfere dahil olup resmi teklif yapmayı planladı.

LYON'UN TEKLİFİ: 8+4

Olimpik Lyon'un İsmail Yüksek için Fenerbahçe'ye 8+4 milyon euro teklif ettiği ve pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.

İSMAİL YÜKSEK'İN KARİYERİ

Gölcükspor'dan 21 yaşında 65 bin euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan İsmail Yüksek, Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'da kiralık oynadıktan sonra 2022'de tekrar Fenerbahçe'ye döndü ve Jorge Jesus ile birlikte formanın sahibi oldu. İsmail Yüksek, bu sezon 28 resmi maçta 2116 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 4 asist yaptı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Yüksek'e Almanya'dan talip çıktı!
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