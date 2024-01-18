PFDK’dan Galatasaray ve Fenerbahçe’ye ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 18.01.2024 tarih ve 44 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar açıklandı. Kurul, Galatasaray'a 400 bin TL, Fenerbahçe'ye ise 363 bin TL para cezası verdi. Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e de 400 bin TL para cezası verildi.

Kuruldan yapılan açıklama şu şekilde:

"1- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübünün, 14.01.2024 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-EMS YAPI SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ÜST TRİBÜN 205 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki evsahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 14.01.2024 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ALT B, C, E, GÜNEY KALE ARKASI ALT D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki evsahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 14.01.2024 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 195.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- GALATASARAY A.Ş.'nin, 15.01.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.–MONDİHOME KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 106, 206, 207, GÜNEY TRİBÜN 119, 120, 219, 220 ve DOĞU TRİBÜN 112, 113, 114 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

GALATASARAY A.Ş. hakkında, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan videolu paylaşım ile 16.01.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK hakkında, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan videolu paylaşım ile 16.01.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

5- MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübünün, 15.01.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.–MONDİHOME KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 27.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 13.01.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.–VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 108, BABA HAKKI DOĞU ALT TRİBÜN 116 ve DOĞU ÜST TRİBÜN 415, 416 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, 13.01.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.–VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO MİSAFİR TRİBÜN 404 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- GALATASARAY A.Ş.'nin, kulüp başkanının 12.01.2024 tarihinde basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, 12.01.2024 tarihinde basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. idarecisi ERDEN TİMUR hakkında, 12.01.2024 tarihinde basın mensuplarına yaptığı ve Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan açıklamalarında yer alan Sportmenliğe Aykırı Hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Karar verilmiştir.