Futbol Federasyonu, teknoloji sponsorluğu anlaşması imzaladı

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine; TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Türk Telekom CEO'su Ümit Önal katıldı. Toplantıda, TFF ile Türk Telekom arasında yeni teknolojilerin Türk futbolunda uygulanmasına yönelik iş birliği ve sponsorluk anlaşması imzalandı.



Toplantıda konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak sponsorlarımıza sadece sponsorluk çerçevesinde değil iş ve çözüm ortağımız olarak bakıyoruz. eSüper Lig'e ismini veren Türk Telekom ile iş birliğimizi büyüterek devam ettiriyoruz. Süper Lig teknoloji sponsorluğu iş birliğimizin ilk adımını da Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ile atıyoruz. Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunun ikinci devresinde uygulamaya alacağımızın sözünü verdiğimiz, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ni 20. hafta itibarıyla çalıştırmaya başladık" diye konuştu.

Büyükekşi, sözlerine şöyle devam etti;



"Modern futbolda güncel teknolojiler ve dijitalleşme vazgeçilmez unsurlardır. Türkiye Futbol Federasyonu olarak dijitalleşmeye verdiğimiz önem ile Gözlemci, Temsilci Raporları'nın ve tüm liglerde profesyonel futbolcu lisanslarının dijitalleşmesini sağlayarak iş süreçlerinin hızlanmasını sağladık. Bu sayede zaman, iş gücü ve kağıt israfını önledik. Şimdi de tüm amatör futbolcuların lisanslama işlemlerinin de dijitalleştirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Böylece ülkemizdeki profesyonel - amatör tüm futbolcuların lisans işlemleri dijital olarak çağa uygun hale getirilecek. Gelişmiş futbol ülkelerinin altyapılarında uygulanan dijital futbolcu bilgi sistemleri üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Hayata geçirmek için çalıştığımız bir diğer projemiz de Türkiye'nin her yerinde, her yaş grubunda, mevkilerine ve kişisel futbolcu özelliklerine göre arama yapılabilecek dijital futbolcu bilgi sistemini Türk Futboluna kazandırmak olacak. Avrupa'nın en genç ve başarılı Milli Takımlarından olan A Milli Futbol Takımımıza büyük bir genç futbolcu havuzu kazandırmak da amaçlarımızın başında geliyor. Yeni teknolojiler ve dijitalleşme projelerimiz ile orta uzun vadede Türk futbolunun geleceğine projeksiyon tutmaya devam edeceğiz. Ofsayt ile ilgili karar süresini dakikalardan saniyelere indiren Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ile sahadaki oyunun kalitesi artacak, hata payı da minimuma inecektir. Uzun yıllardır dijital dönüşüm, yeni teknolojiler, güçlü fiber altyapısı ve teknoloji desteği ile Türk futboluna katkı sağlayan Türk Telekom'a, eSüper Lig isim sponsorluğunun yanı sıra Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin de futbolumuza kazandırılmasında önemli bir görev üstlendikleri için çok teşekkür ediyorum."



Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ise, "Hayatın her alanında dijital dönüşüme öncülük ediyor, teknoloji alanındaki birikim ve deneyimimizle ülkemizde futbolun ve sporun da dijitalleşmesine liderlik ediyoruz. Akıllı Stadyum Projeleri'nden taraftar paketlerine, VAR uygulamasından Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ne Türk futbolunun teknoloji destekçisi olarak yeni teknolojilerin yeşil sahalara entegre edilmesine katkı sunuyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı her alanda dijitalin de yüzyılı yapma vizyonumuzla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.



OYUNCU HAREKETLERİ 29 FARKLI NOKTADAN TARANACAK



Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nde; stadyumlarda bulunan kameralar aracılığı ile iskelet sistemlerinin 29 farklı noktasından taranan futbolcuların görüntüleri eş zamanlı şekilde VAR Merkezi'ne ulaştırılacak. VAR sisteminde olduğu gibi fiber internet altyapısı ile kurulan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi sayesinde, statta yaşanan pozisyonun görüntüleri Riva'daki VAR hakemleri ve saha içi hakemleriyle anlık olarak paylaşılabilecek.