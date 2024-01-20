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Giriş Tarihi: 20.1.2024 15:48

Erzurumspor evinde Bodrum'u uzatmada geçti

AA
Erzurumspor evinde Bodrum’u uzatmada geçti

Trendyol 1. Ligin 19. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti.

Erzurumspor FK 1 - 0 Bodrum FK

Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Muhammet Ali Doğan, Kürşathan Akın

Erzurumspor FK: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Celal Hanalp, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Dk. 66 Yakup Kırtay), Ufuk Budak, Süleyman Koç, Batuhan Artarslan (Dk. 81 Sefa Akgün), Özgür Sert (Dk. 72 Alican Özfesli), Furkan Özhan (Dk. 81 Rosheuvel), Eren Tozlu
Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Celustka, Furkan Apaydın (Dk. 87 Ali Eren İyican), Omar Imeri, Erkan Değişmez (Dk. 46 Ahmet Aslan), Burak Çoban (Dk. 87 Eray Akar), Musah Mohammed, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 80 Celal Dumanlı), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 90+7 Haqı Osman)

Gol: Dk. 90+6 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)
Kırmızı kart: Dk. 51 Omar Imeri (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 82 Alican Özfesli, Dk. 90+2 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 90+2 Musah Mohammed (Bordum FK)

MUSTAFA YUMLU'YA BÜYÜK ONUR
Maç öncesi seremonide mavi-beyazlı takımın kaptanı Mustafa Yumlu, kariyerinin 500'üncü maçı olması nedeniyle iki takım oyuncularının koridor oluşturmasıyla sahaya çıktı. Rakip takımın oyuncuları Yumlu'ya çiçek verdi. Kulüp başkanı Ahmet Dal, teknik direktörler Okan Buruk, Burak Yılmaz ve Mehmet Özdilek hazırlanan video ile Yumlu'yu tebrik etti.

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Erzurumspor evinde Bodrum'u uzatmada geçti
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