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Giriş Tarihi: 22.1.2024 11:29 Son Güncelleme: 22.1.2024 11:30

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da hedef sağ bek! Listede 2 aday...

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor’da hedef sağ bek! Listede 2 aday...

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor, transferde önceliğini sağ beke çevirdi. Listenin en üst sırasında scout önerisiyle gelen iki yıldız yer alıyor. Fırtına, 2 oyuncudan birini mutlaka renklerine bağlamak istiyor. İşte detaylar...

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Trabzonspor, önceliğini sağ beke verdi. Daha önce scout ekiplerinin önerisiyle transfer edilen Mendy ve Mehmet Can Aydın gibi isimler baz alınarak, yine bir öneri üzerine transfer yapılması gündemde.

İLK TEMASLAR KURULDU

Bu bölge için ise listede iki futbolcu bulunuyor. İlk etapta Danimarka'da Silkeborg'ta görev yapan Oliver Sonne ismi üzerine yoğunlaşıldı. 2026 yılına kadar kontratı bulunan Perulu savunmacı için kulübüyle ilk temaslar kuruldu.

SICAK BAKIYOR

Oyuncu ilk etapta Türkiye'de görev yapmaya sıcak bakarken, maliyet araştırması yapılıyor. Diğer yanda ise rota Belçika olacak.

YÜKSEK BONSERVİS HEDEFİ...

St. Truiden'in istikrarlı oyuncularından biri olan Daiki Hashioka'nın takıma kazandırılması gündemde. 24 yaşındaki futbolcu için Avrupa'nın önde gelen liglerinden birkaç takımın da devrede olduğu öğrenildi.

Fakat Bordo-Mavililer, teknik ekibin de onay vermesinin ardından iki oyuncudan birini mutlaka takıma kazandırmak istiyor. Hedef, genç ve gelecek vadeden isimleri transfer edip, sonrasında ise bonservislerinden para kazanmak olacak. (Fanatik)

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Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da hedef sağ bek! Listede 2 aday...
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