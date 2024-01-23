Emre Akbaba’ya Süper Lig’den 3 talip! Murat Sancak hepsinin ismini verdi

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Yusuf Sarı, M'Baye Niang, Mario Balotelli ve Emre Akbaba'nın transfer durumları ve kulübün gündemine dair açıklamalar yaptı.

Yusuf Sarı ve M'Baye Niang'a talipler olduğunu belirten Sancak, "Futbolcular da ayrılmak isterse transfer gerçekleşir" ifadelerini kullandı. Mario Balotelli'yi gönderme niyetlerinin olmadığını aktaran Sancak, "Oyuncu isterse gider" şeklinde konuştu.

EMRE AKBABA'YI SÜPER LİG'DEN 3 TAKIM İSTİYOR

Murat Sancak Emre Akbaba'ya da talipler olduğunu bildirdi. Başkan Sancak, milli futbolcuya Trabzonspor, Ankaragücü ve Pendikspor'un talip olduğunu aktardı. Sancak, Emre Akbaba'nın devre arasında transferine kapıları kapattı ve oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bittiğini hatırlattı. Kulüpteki ödeme krizine de değinen Murat Sancak, benzer sorunun Süper Lig'deki her takımda olduğunu belirtti.