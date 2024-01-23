SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: En zor deplasmanı Papara Park





Bordo-Mavili takım, iç sahada ise 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucunda 10 puan toplarken 1.66 puan ortalamasında kaldı. Trabzonspor, Avcı ile sahasında Alanyaspor'u 1-0, Konyaspor ve Samsunspor'u 2-1'lik sonuçla mağlup etti. Kayserispor'a 1-0, Galatasaray'a 5-1 yenilen Karadeniz ekibi, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.