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Giriş Tarihi: 23.1.2024 09:34 Son Güncelleme: 23.1.2024 09:51

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: En zor deplasmanı Papara Park

YUNUS EMRE SEL
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: En zor deplasmanı Papara Park

Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın ikinci döneminde iç sahada deplasmana göre daha az puan topladı, 1.66’lık ortalamada kaldı.

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde iç sahada kötü bir grafik çizdi. Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde evinde, deplasmandan daha az puan topladı. Karadeniz ekibi, deneyimli teknik adamın yönetiminde 7 deplasman maçında 4 galibiyet, 3 beraberlikle 15 puan elde ederek 2.14 puan ortalaması buldu.



Bordo-Mavili takım, iç sahada ise 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucunda 10 puan toplarken 1.66 puan ortalamasında kaldı. Trabzonspor, Avcı ile sahasında Alanyaspor'u 1-0, Konyaspor ve Samsunspor'u 2-1'lik sonuçla mağlup etti. Kayserispor'a 1-0, Galatasaray'a 5-1 yenilen Karadeniz ekibi, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: En zor deplasmanı Papara Park
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