Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal, Lascelles için Ada'ya uçuyor
Giriş Tarihi: 24.1.2024 11:03

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal, Lascelles için Ada'ya uçuyor

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal, Lascelles için Ada’ya uçuyor

Savunmasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş yönetimi, Newcastle United forması giyen Jamaal Lascelles'le temasları sıklaştırdı. Beşiktaşlı yöneticilerin tecrübeli isim için önümüzdeki günlerde Ada'ya uçması bekleniyor.

Beşiktaş'ta yapılacak transferlerde öncelik verilen mevkilerden birisi de stoper. Savunmasını güçlendirmek isteyen yönetim Newcastle United forması giyen Jamaal Lascelles'le temasları sıklaştırdı. 30 yaşındaki İngiliz savunmacı için nabız yoklayan Kartal, ilk etapta olumsuz yanıt almıştı. Newcastle United'ın sezon sonuna kadar kadroda tutmak istediği tecrübeli oyuncu için Beşiktaşlı yöneticilerin önümüzdeki günlerde Ada'ya uçması bekleniyor.

The Shields Gazette'nin haberine göre Lascelles, yaz aylarında kontratı bitmesi nedeniyle Beşiktaş ile bir ön anlaşma yapabilecek. 2015'ten bu yana İngiliz ekibinde oynayan ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Lascelles, bu sezon 14 maça çıkarken, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 karşılaşmada boy gösterdi. Lascelles toplamda ise Newcastle formasıyla 247 maçta 15 gol, 4 asistle oynadı. (Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin teklif TBMM'de kabul edildi
Bakan Uraloğlu ve Turgut Altınok Başkent ulaşımını görüştü! Ankara'ya yeni raylı sistem
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Putin İsveç’in üyeliğini ne kadar önemsiyor?
Marshall bayraklı gemi Şanghay'da battı: 16 Türk mürettebat vardı!
Keşke trans olsalardı
CHP... Dikenli yollar
Gazzeli siviller için yeni tehlike! BM bir kez daha uyardı: Dehşet verici
Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Tarihi bir sorumluluğumuz var
Almanya plakalı ilk Togg yollarda
ARKADAŞINA GÖNDER
BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal, Lascelles için Ada'ya uçuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA