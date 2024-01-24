TRABZONSPOR HABERİ: Kanat için Otele hamlesi

Trabzonspor'un sol kanat transferi için rotası Romanya olacak. Rumen basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor, Cluj forması giyen Philip Otele'nin peşine düştü.

24 yaşındaki sol kanat oyuncusu için bordo-mavililer, 1.5 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Kulübü ise 4 milyon Euro istiyor. İki takım, orta yol bulması halinde transferin gerçekleşmesi mümkün gözükse de Rumen temsilcisi, indirime yanaşmıyor. Cluj'de bu sene 26 maça çıkan 24 yaşındaki Otele, 8 gol attı ve 4 asist yaptı. (Fanatik)

