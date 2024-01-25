GALATASARAY HABERİ: Aslan’dan Yusuf Yazıcı hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Başkanvekili Erden Timur'un geçtiğimiz günlerde Fransa'nın yolunu tuttuğu ve transferde kendisine önemli bir desteği olan menajer George Gardi ile görüştüğü öğrenildi.

Erden Timur'un Fransa'da bir araya geldiği isimler arasında Yusuf Yazıcı'nın da yer aldığı belirtilirken sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli oyuncuyu ve Lille'i ikna etmeye çalıştığı gelen haberler arasında...

Trabzonspor, CSKA Moskova ve Lille formaları giyen Yusuf Yazıcı bu sezon ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu, oynadığı 26 maçta, 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)