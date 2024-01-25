Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan Yusuf Yazıcı hamlesi
Giriş Tarihi: 25.1.2024 10:00 Son Güncelleme: 25.1.2024 10:00

GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan Yusuf Yazıcı hamlesi

GALATASARAY HABERİ: Aslan’dan Yusuf Yazıcı hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'yı gündemine aldı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Başkanvekili Erden Timur'un geçtiğimiz günlerde Fransa'nın yolunu tuttuğu ve transferde kendisine önemli bir desteği olan menajer George Gardi ile görüştüğü öğrenildi.

Erden Timur'un Fransa'da bir araya geldiği isimler arasında Yusuf Yazıcı'nın da yer aldığı belirtilirken sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli oyuncuyu ve Lille'i ikna etmeye çalıştığı gelen haberler arasında...

Trabzonspor, CSKA Moskova ve Lille formaları giyen Yusuf Yazıcı bu sezon ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu, oynadığı 26 maçta, 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

İşte Reisi'nin Ankara ziyaretinin şifreleri... Bölgede dengeler değişiyor...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı için flaş adım: Biden yönetimi harekete geçti
SON DAKİKA | İran ile yeni sınır kapılarının açılması gündemde! Başkan Erdoğan: Çalışmalar sürüyor
F-16’ları kime karşı kullanacağız?
DEM’i şaşırtan Başak Demirtaş çıkışı
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan ve İbrahim Reisi'den ortak toplantı: Teröre karşı işbirliğini güçlendireceğiz mesajı
Son dakika: Fenerbahçe son nefeste 3 puanı aldı! Kanarya, deplasmanda Başakşehir’i tek golle yıktı…
Test eden Alman hayran kalıyor
Başakşehir’e bu penaltıyı vermezdi
ARKADAŞINA GÖNDER
GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan Yusuf Yazıcı hamlesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA