İspanya Kral Kupası’nda Athletic Bilbao çeyrek finalde Barcelona’yı eledi

Kral Kupası'nda diğer yarı finalistler, Girona'yı 3-2 yenen Real Mallorca ile Celta Vigo'yu 2-1 mağlup eden Real Sociedad oldu. Kupada son yarı finalist 25 Ocak akşamı oynanacak Atletico Madrid-Sevilla maçının galibi olacak.

İspanya Kral Kupası'nda çok uzun bir süre sonra La Liga'nın iki büyük takımı Real Madrid veya Barcelona'dan herhangi birinin yarı finalde olmaması dikkati çekti. Kral Kupası'nı en çok kazanan takım 31 kez ile Barcelona olurken, ikinci sırada 23 şampiyonluk ile Athletic Bilbao geliyor.

Diğer yandan İspanya Süper Kupası'nı finalde Real Madrid'e yenilerek kaybeden, Kral Kupası'ndan elenen ve ligde de lider Girona'nın 8, ikinci sıradaki Real Madrid'in 7 puan arkasında olan Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez'in geleceği tartışılıyor.