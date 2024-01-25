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Giriş Tarihi: 25.1.2024 08:49

İspanya Kral Kupası'nda Athletic Bilbao çeyrek finalde Barcelona'yı eledi

AA
İspanya Kral Kupası’nda Athletic Bilbao çeyrek finalde Barcelona’yı eledi

İspanya futbol Kral Kupası çeyrek finalinde Athletic Bilbao, sahasında oynadığı ve uzatmalara giden maçta Barcelona'yı 4-2 mağlup ederek yarı finale çıktı.

İspanya Kral Kupası'nda, Athletic Bilbao ile Barcelona karşı karşıya geldi. Bilbao, karşılaşmanın 1. dakikasında Gorka Guruzeta'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Yenik duruma erken düşmesine rağmen çabuk toparlanan Barcelona, Robert Lewandowski (Dk. 26) ve Lamine Yamal'ın (Dk. 32) golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

MAÇ UZATMALARA GİTTİ

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi Athletic Bilbao, Oihan Sancet'in 49. dakikadaki golüyle skoru eşitledi. Maçın normal süresi 2-2 tamamlanınca uzatmalara gidildi.

İnaki Williams'ın 117. dakikada golüyle tekrar öne geçen Athletic Bilbao, 121. dakikada bu kez Nico Williams ile farkı ikiye çıkararak, Barcelona karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle adını yarı finale yazdırdı.

Kral Kupası'nda diğer yarı finalistler, Girona'yı 3-2 yenen Real Mallorca ile Celta Vigo'yu 2-1 mağlup eden Real Sociedad oldu. Kupada son yarı finalist 25 Ocak akşamı oynanacak Atletico Madrid-Sevilla maçının galibi olacak.

İspanya Kral Kupası'nda çok uzun bir süre sonra La Liga'nın iki büyük takımı Real Madrid veya Barcelona'dan herhangi birinin yarı finalde olmaması dikkati çekti. Kral Kupası'nı en çok kazanan takım 31 kez ile Barcelona olurken, ikinci sırada 23 şampiyonluk ile Athletic Bilbao geliyor.

Diğer yandan İspanya Süper Kupası'nı finalde Real Madrid'e yenilerek kaybeden, Kral Kupası'ndan elenen ve ligde de lider Girona'nın 8, ikinci sıradaki Real Madrid'in 7 puan arkasında olan Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez'in geleceği tartışılıyor.

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İspanya Kral Kupası'nda Athletic Bilbao çeyrek finalde Barcelona'yı eledi
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