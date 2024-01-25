TRABZONSPOR HABERİ: Sağ beke Daiki Hashioka

Potansiyelli ve kulübe ilerde bonservis kazandırabilecek isimlere ağırlık veren Karadeniz devinin listesinin bir numarasında Danimarka'nın Silkeborg takımında forma giyen Oliver Sonne vardı. Ancak Silkeborg ayak diretmeye başlayınca gündemde yer alan ikinci isme yönelindi: 'Daiki Hashioka.' 24 yaşındaki Japon sağ bek için temaslar başladı.

SAĞ KANATTA DA OYNAYABİLİYOR

Transferde ekonomik davranmak isteyen Trabzonspor yönetimi, 1.84 boyundaki futbolcunun bonservisini makul seviyeye düşürmesi halinde transferi noktalamayı hedefliyor. Bordo-mavililerde oynamaya sıcak baktığı öğrenilen Hashioka'nın değeri 2 milyon Euro olarak gözüküyor.

Başarılı savunmacı, bu sezon St. Truiden formasıyla 19 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu. 1.84 boyundaki futbolcu sağ bekin yanı sıra sağ kanatta da görev yapabiliyor. Japonya Milli Takım formasını da 7 kez terletti. (Fotomaç)