Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Jamaal Lascelles bitti gibi
Giriş Tarihi: 27.1.2024 10:47

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Jamaal Lascelles bitti gibi

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Jamaal Lascelles bitti gibi

Süper Lig devi Beşiktaş, ara transfer döneminde stopere transfer yapmak isterken gündemine Newcastle United oyuncusu Lascelles'i aldı. Görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Ara transfer döneminde takıma yeni isimler katılmasını isteyen Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos, Newcastle United forması giyen İngiliz savunma oyuncusu Jamaal Lascelles'i işaret etmişti. Kartal'ın oyuncu ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

30 yaşındaki İngiliz stoperle yapılan görüşmelerde 3,5 yıllık anlaşma sağlayan yönetim, deneyimli ismin Newcastle'la bağını koparmasını bekliyor. Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre; 10 yıl forma giydiği İngiliz kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli oyuncu, bedelsiz olarak Beşiktaş'a katılma konusunda Siyah-Beyazlılar'a güvence verdiği iddia edildi.

Transferin kısa süre içerisinde tamamlanması ve 1,88'lik futbolcunun Beşiktaş'a 3,5 yıllık imza atması beklendiği iddia edildi. Piyasa değeri 7 milyon Euro seviyesinde bulunan Lascelles, bu sezon Newcastle formasıyla 22 karşılaşmaya çıkıp 1 gollük performans sergilemişti. (Fanatik)

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Eren Erdem'den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na zehir zemberek sözler: "CHP tarihinde bir ilk" dedi topa tuttu!
Kanada'dan Türkiye kararı: İsveç'e NATO vizesinin ardından harekete geçtiler! Yeniden başlatılacak...
Murat Kurum'dan İstanbul'a dev projeler! Tek tek açıkladı: Gençlere 100 bin lira hibe, emeklilere 2 bin 500 lira yardım...
CHP'li Battal İlgezdi istifa etti: Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek tasfiye ediliyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Turgut Altınok: Yavaş seçim zamanı Ülkücülüğe sarılıyor!
CHP’ye zehir zemberek sözlerle yüklenen Muharrem İnce yerel seçim kararını açıkladı
Altınok'tan Ankaralılara müjde! "Durakta bekleme devrini bitireceğiz"
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Bakan Kacır'la görüştü! Uzaydaki ilk deneyimlerini anlattı
ARKADAŞINA GÖNDER
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Jamaal Lascelles bitti gibi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA