BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Jamaal Lascelles bitti gibi

Ara transfer döneminde takıma yeni isimler katılmasını isteyen Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos, Newcastle United forması giyen İngiliz savunma oyuncusu Jamaal Lascelles'i işaret etmişti. Kartal'ın oyuncu ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

30 yaşındaki İngiliz stoperle yapılan görüşmelerde 3,5 yıllık anlaşma sağlayan yönetim, deneyimli ismin Newcastle'la bağını koparmasını bekliyor. Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre; 10 yıl forma giydiği İngiliz kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli oyuncu, bedelsiz olarak Beşiktaş'a katılma konusunda Siyah-Beyazlılar'a güvence verdiği iddia edildi.

Transferin kısa süre içerisinde tamamlanması ve 1,88'lik futbolcunun Beşiktaş'a 3,5 yıllık imza atması beklendiği iddia edildi. Piyasa değeri 7 milyon Euro seviyesinde bulunan Lascelles, bu sezon Newcastle formasıyla 22 karşılaşmaya çıkıp 1 gollük performans sergilemişti. (Fanatik)