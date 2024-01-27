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Giriş Tarihi: 27.1.2024 16:28 Son Güncelleme: 27.1.2024 16:32

Mahkeme 'VAR'ı hatalı buldu! Maç tekrar edilecek

Mahkeme ’VAR’ı hatalı buldu! Maç tekrar edilecek

23 Aralık'ta Genk'in Anderlecht ile oynadığı karşılaşmada penaltıdan bulduğu gol VAR incelemesi sonrası iptal edilmişti. Konuyu mahkemeye taşıyan Genk, haklı bulundu ve maçın tekrar edilmesine karar verildi.

Belçika'da oynanan Anderlect- Genk mücadelesinde VAR incelemesi sonrası iptal edilen penaltı yargıya taşındı. Mahkeme dünya futbolunda emsal olacak bir karar açıkladı ve maçın tekrar edilmesine hükmetti. Karşılaşmanın 23. dakikasında Genk'in kullandığı penaltıda topun başına geçen Bryan Heynen'in şutu kaleciden döndü.

MAÇ TEKRAR EDİLECEK
Ardından takım arkadaşı Sor topu filelere gönderirken, VAR incelemesi sonrası Sor'un ceza sahasına erken girdiği kanaatine varıldı ve gol iptal edildi. Maçın 70. dakikasında Genk öne geçti ancak Anderlecht 74 ve 90. dakikada bulduğu gollerle sahadan 2-1 önde ayrıldı.

Genk, iptal edilen gol için suç duyurusunda bulunarak konuyu yargıya taşıdı. Mahkeme, Genk'in itirazını değerlendirdi ve Anderlecht'in futbolcusunun ceza sahasına Sor'dan daha önce girdiğine hükmederek maçın tekrar edilmesi kararını verdi.

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Mahkeme 'VAR'ı hatalı buldu! Maç tekrar edilecek
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