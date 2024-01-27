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Giriş Tarihi: 28.1.2024 01:22

Nijerya, Kamerun'u 2 golle Afrika Kupası'ndan eledi!

Nijerya, Kamerun’u 2 golle Afrika Kupası’ndan eledi!

Afrika Uluslar Kupası son 16 turu maçında Nijerya, Kamerun'u 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Afrika Uluslar Kupası son 16 turu maçında Nijerya ile Kamerun karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Nijerya 2-0 kazandı.

Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri Ademola Lookman (2) kaydetti.

Nijerya'da Süper Lig'de forma giyen Kennet Omeruo, karşılaşmaya 80. dakikada, Osayi Samuel ve Paul Onuachu maçın uzatma dakikalarında oyuna girdi. Süper Lig'de forma giyen diğer isim Ahmed Musa karşılaşmada forma giymedi.

Kamerun'da Süper Lig'de forma giyen Ntchham 90 dakika, sonradan oyuna giren Vincent Aboubakar 12 dakika süre aldı. N'Jie ise süre bulamadı.

Bu sonuçla birlikte Nijerya adını çeyrek finale yazdırdı. Kamerun, Afrika Kupası'na veda etti.

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Nijerya, Kamerun'u 2 golle Afrika Kupası'ndan eledi!
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