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Giriş Tarihi: 29.1.2024 17:10 Son Güncelleme: 29.1.2024 17:44

İstanbulspor'un konuğu Samsunspor! Maçta ilk yarı oynanıyor -CANLI-

İstanbulspor’un konuğu Samsunspor! Maçta ilk yarı oynanıyor -CANLI-

Süper Lig'in 23. haftasında heyecan devam ediyor. Ligin son sırasında yer alan İstanbulspor evinde Samsunspor'u ağırlıyor. Karşılaşma 17.00'da başladı. Maçın detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 23. haftasında heyecan devam ediyor. Ligin son sırasında yer alan İstanbulspor evinde Samsunspor'u ağırlıyor. İki takım da 3 puan almak ve alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Karşılaşma 17.00'da başladı. Maçın detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.

11'LER BELLİ OLDU

İstanbulspor: Alp, Okan, Deli, Mehmet, Ali, Sambissa, Vorobjovas, Muammer, Loshaj, Rroca, Emir Kaan.

Samsunspor: Okan, Haluk, Satka, Alim, Bola, Taylan, Bennasser, Tait, Emre, Holse, Ercan.

CANLI SKOR: İSTANBULSPOR 0-0 SAMSUNSPOR

CANLI ANLATIM

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İstanbulspor'un konuğu Samsunspor! Maçta ilk yarı oynanıyor -CANLI-
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