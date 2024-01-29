İstanbulspor’un konuğu Samsunspor! Maçta ilk yarı oynanıyor -CANLI

Süper Lig'in 23. haftasında heyecan devam ediyor. Ligin son sırasında yer alan İstanbulspor evinde Samsunspor'u ağırlıyor. İki takım da 3 puan almak ve alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Karşılaşma 17.00'da başladı. Maçın detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.
11'LER BELLİ OLDU
İstanbulspor: Alp, Okan, Deli, Mehmet, Ali, Sambissa, Vorobjovas, Muammer, Loshaj, Rroca, Emir Kaan.
Samsunspor: Okan, Haluk, Satka, Alim, Bola, Taylan, Bennasser, Tait, Emre, Holse, Ercan.
CANLI SKOR: İSTANBULSPOR 0-0 SAMSUNSPOR