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Giriş Tarihi: 29.1.2024 13:18

Trabzonspor rotayı Mady Camara'ya kırdı

Trabzonspor rotayı Mady Camara’ya kırdı

Yetersiz kadrolarla alınan üst üste mağlubiyetler Trabzonspor yönetimini harekete geçirdi. Bordo mavililer transfer çalışmaları kapsamında Olympiakos'ta forma giyen Mady Camara'yı gündemine aldı.

Çaykur Rizespor'a deplasmanda 1-0 kaybeden Trabzonspor'da kadro adeta alarm veriyor. Afrika Kupasına giden oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılan Larsen, Bakasetas gibi oyuncular Abdullah Avcı'nın elini iyice zora soktu. Sahaya ilk 11 sürmekte zorlanan tecrübeli çalıştırıcı yönetim ile temasa geçerek transfer çalışmalarının hızlandırılmasını talep etti. Hali hazırda transfer yapacaklarını açıklayan başkan Ertuğrul Doğan da orta saha ve defans hattının öncelik olduğunu söylemişti.

Başkan Doğan'ın sözleri üzerine harekete geçen kulüp yetkilileri soluğu Yunanistan'da aldı. Uzun süredir Olympiakos'ta forma giyen Mady Camara için yoklama çeken Trabzonspor, merkez orta saha için olumlu rapor aldı. Hali hazırda 8 numara pozisyonu için arayışta olan Trabzonspor, sezon sonu kontratı bitecek Gineli orta saha oyuncusunu ara transferde kadrosuna katmaya çalışıyor.

Trabzonspor, şartların oluşması halinde Gineli oyuncuyu önümüzdeki günlerde açıklayabilir. 2018 yılında Olympiakos'a katılan Mady Camara'nın kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Merkez orta saha, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor olması Camara'yı cazip kılıyor. (GüneBakış)

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Trabzonspor rotayı Mady Camara'ya kırdı
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