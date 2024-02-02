Lionel Messi’nin ilk imzasını attığı peçete satılıyor

Lionel Messi'nin henüz 13 yaşındayken Barcelona'ya transferi için attığı ilk imzaların olduğu peçete, mart ayında açık artırmayla satılacak. İngiliz müzayede evi Bonhams'tan yapılan açıklamaya göre, açılış fiyatının 300 bin Sterlin (11.5 milyon TL) olacağı belirtildi.
Peçetede, "Barselona'da 14 Aralık 2000'de kendi sorumluluğu altında ve herhangi bir karşı görüşe bakılmaksızın, üzerinde anlaşılan miktarlara uyularak Lionel Messi ile sözleşme imzalanacağını bu belgeyle kabul eder" ifadeleri yer alıyor. Altyapı dahil 21 yıl boyunca Barcelona'da oynayan Messi, 778 resmi maçta 672 gol attı.
Arjantinli, şu anda Inter Miami için ter döküyor.