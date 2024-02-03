FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya’nın gözü Serdar Dursun’da

Fenerbahçe'de son dönemde bazı isimlerle yollar ayrıldı. Yabancı kontenjanını da boşaltmak zorunda olan Sarı-Lacivertliler'de takımdan gideceklerin sayısı önümüzdeki günlerde daha da artacak gibi gözüküyor.

Teknik Direktör İsmail Kartal ideal on birini oluşturduğu için oynamayan oyuncu sayısı çok fazlaydı. Hem aşırı kalabalığın hem de oynamayan futbolcuların mutsuzluğunun takımı olumsuz etkilemesinden endişe edildi. Bu yüzden gitmek isteyen isimlere engel olunmadı. Umut Nayir ve Emre Mor buna örnek iki isim oldu.

SERDAR DURSUN ADIM ADIM FENERBAHÇE'YE

Fenerbahçe'de Umut'un ayrılığı sonrası 3. golcü arayışları devam ediyor. Bu bölge için en kuvvetli aday sezon başında Karagümrük'e transfer olan milli oyuncu Serdar Dursun... Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük arasında milli golcü Serdar Dursun için görüşmelerin devam ettiği ve olumlu sonuçlanmasının beklendiği öğrenildi. Bu sezon toplamda 25 maça çıkan Serdar Dursun, 6 gol kaydetti.



