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Giriş Tarihi: 4.2.2024 16:31

Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: "Mutluyuz. Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık"

Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: Mutluyuz. Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında ağırladığı Yukatel Adana Demirspor'u 2-1 yenen Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör Ivo Vieira, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında ağırladığı Yukatel Adana Demirspor'u 2-1 yenen Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör Ivo Vieira, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Portekizli teknik adam, Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç oynadıklarını belirten Vieira, "Güçlü bir rakibe karşı mücadele ettik. Maça iyi başladık. İlk yarıda 2 gol bulduk. Son dakikalarda değerlendirmediğimiz bir pozisyon var. Soyunma odasına 3-0 üstün gidebilirdik. İkinci yarıda Adana Demirspor baskılı başlayarak oyunda dengeyi kurmak istedi. Geçiş oyununa döndük. Üstünlüğü korumak adına çok çalıştık. Mutluyuz. Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık." ifadelerini kullandı.

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Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: "Mutluyuz. Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık"
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