Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 6-7-8 Şubat'ta tek maç usulüne göre yapılacak maçların programı ve görev alacak hakemler şöyle;



YARIN:



14.30 Fatih Karagümrük - Samsunspor (Atatürk Olimpiyat) BURAK PAKKAN



17.30 MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor (Eryaman) ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY



20.45 Galatasaray - Bandırmaspor (RAMS Park) MUHAMMET ALİ METOĞLU



7 ŞUBAT ÇARŞAMBA:



14.30 Sivasspor - Konyaspor (BD Grup 4 Eylül) ATİLLA KARAOĞLAN



17.30 Başakşehir - Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim) BAHATTİN ŞİMŞEK



20.45 Gaziantep FK - Fenerbahçe (Kalyon) BURAK ŞEKER



8 ŞUBAT PERŞEMBE:



17.30 Gençlerbirliği - Trabzonspor (Eryaman) MERT GÜZENGE



20.45 Antalyaspor - Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya) ÜMİT ÖZTÜRK