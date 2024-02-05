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Giriş Tarihi: 5.2.2024 16:24

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 8 Şubat Perşembe günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 8 Şubat Perşembe günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde pas ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dayanıklılık çalışması ile tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
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