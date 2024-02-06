Göztepe-Altay maçında taraftara büyük tepki!

1. Lig'de oynanan Göztepe-Altay maçında, bir taraftarın Altaylı genç oyunculara para göstererek, "Gel harçlık vereyim. Batıyorsunuz, harçlık yaparsınız. Kahvaltı yaparsınız. Beter olun" dediği görüldü. Taraftarın o sözleri büyük tepki aldı.



TFF 1. Lig'de oynanan İzmir derbisinde Göztepe ile Altay kozlarını paylaştı. Mücadelenin galibi 4-0'lık skorla Göztepe oldu.

"GEL HARÇLIK VEREYİM"



Maçın ardından bir olay sosyal medyada geniş yankı buldu. Bir Göztepeli taraftarın, yedek kulübesinde ısınan Altaylı genç oyunculara para göstererek, "Gel harçlık vereyim. Batıyorsunuz, harçlık yaparsınız. Kahvaltı yaparsınız. Beter olun" dediği görüldü.



"İŞTE BU YÜZDEN TÜRK FUTBOLU GELİŞMİYOR"



Tepki çeken görüntülerle ilgili "İşte bu yüzden Türk futbolu gelişmiyor", "Gencecik çocuklara yaptıklarına bakın", Yazıklar olsun", "Böylelerini tribüne sokmayacaksın" şeklinde yorumlar yapıldı.