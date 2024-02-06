Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel’den Christian Atsu paylaşımı!

"ONDAN ALDIĞIMIZ SON HEDİYE..."

Paylaşımında "Atsu'nun attığı bu gol, ondan aldığımız son hediye. Depremden hemen önce gelen bu gol, saf sevinç ve umudu simgeliyor. Fakat sonrasında yaşanan deprem, Atsu'yu, Taner hocamızı ve birçok sevdiğimizi bizden aldı. Şimdi, onların aramızdan ayrılışlarının, Hatay'ın ve 10 ilimizin uğradığı büyük kaybın bir yılı geride kaldı. Büyük bir sevgi ve rahmetle anıyoruz." dedi.

O AKŞAM GOLÜNÜ ATMIŞTI

Depremden saatler önce, Hatayspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlamıştı. Hatay'da, 5 Şubat akşamında gerçekleştirilen maçın 90+7. dakikasında müthiş bir frikik golüne imza atan Christian Atsu, takımının sahadan 1-0 galip ayrılmasını sağlamıştı.