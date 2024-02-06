Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel’den Christian Atsu paylaşımı!

Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, geçtiğimiz sene 6 Şubat tarihinde gerçekleşen ve 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan depremde hayatını kaybeden eski oyuncusu Christian Atsu için bir paylaşımda bulundu.
"ONDAN ALDIĞIMIZ SON HEDİYE..."
Paylaşımında "Atsu'nun attığı bu gol, ondan aldığımız son hediye. Depremden hemen önce gelen bu gol, saf sevinç ve umudu simgeliyor. Fakat sonrasında yaşanan deprem, Atsu'yu, Taner hocamızı ve birçok sevdiğimizi bizden aldı. Şimdi, onların aramızdan ayrılışlarının, Hatay'ın ve 10 ilimizin uğradığı büyük kaybın bir yılı geride kaldı. Büyük bir sevgi ve rahmetle anıyoruz." dedi.
O AKŞAM GOLÜNÜ ATMIŞTIDepremden saatler önce, Hatayspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlamıştı. Hatay'da, 5 Şubat akşamında gerçekleştirilen maçın 90+7. dakikasında müthiş bir frikik golüne imza atan Christian Atsu, takımının sahadan 1-0 galip ayrılmasını sağlamıştı.