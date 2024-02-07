Mario Balotelli’den transfer ve Hakan Çalhanoğlu sözleri

Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli, İtalya'da yayın yapan TVPlay'e açıklamalarda bulundu. Ara transferde İtalya Serie A takımlarından Salernitana'nın kendisiyle ilgilendiği belirten Balotelli, anlaşma olmadığını ifade etti.

İtalyan golcü açıklamasında, "Salernitana'nın ilgisi vardı ama resmi teklif bana ulaşmadı. Son anda bir teklif geldi ama ben Türkiye'de kaldım. Süreç kötü ilerledi. Gidebilirdim ama görüşmeler çok uzun sürdü. Bir takım sizi gerçekten istiyorsa anlaşma birkaç gün içinde Transfer çözülür" dedi.

"HAKAN ÇALHANOĞLU EN İYİLER ARASINDA"

İtalya Serie A'da Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili de konuşan Balotelli, milli futbolcunun en iyiler arasında olduğu söyledi. Balotelli, "Hakan Çalhanoğlu dünyanın en iyisi diyemem ama en iyiler arasında. Her zaman onun çok güçlü olduğunu söyledim. Juventus maçında yaptığı şey inanılmazdı" açıklamasında bulundu.

Adana Demirspor'a bu sezon başında transfer olan Mario Balotell, 5 maçta forma giydi. Balotelli, bu maçlarda 3 gol kaydetti. Tecrübeli oyuncu, sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemiyor.