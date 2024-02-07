Son dakika Galatasaray haberi: Hakim Ziyech’in maaşını FIFA verecek!

Galatasaray'da Hakim Ziyech şoku yaşanıyor. Afrika Kupası'nda yaşadığı problemin ardından İstanbul'a dönen Faslı yıldızın sakatlığının, ilk belirlenene göre çok daha kötü olduğu bildirildi.

Oyuncunun tedavi ve dönüş sürecinin 1 ayı bulabileceği ve Başakşehir, Sparta Prag (2), A.Gücü ve Antalya maçlarını kaçıracağı öğrenildi. 30 yaşındaki hücumcunun Beşiktaş (3 Mart) karşılaşmasına yetiştirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca oyuncunun bir FIFA turnuvasında sakatlanması nedeniyle Şubat ayındaki 350 bin Euro'luk maaşı da FIFA tarafından karşılanacak.