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Giriş Tarihi: 7.2.2024 14:06 Son Güncelleme: 7.2.2024 14:35

Son dakika: Trabzonspor, Meunier transferini resmen açıkladı

Son dakika: Trabzonspor, Meunier transferini resmen açıkladı

Trabzonspor, Thomas Meunier ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Belçikalı sağ bekin bu sezon 850 bin Euro, gelecek sezon ise 1.5 milyon Euro garanti ücret ve 500 bin Euro imza parası alacağı açıklandı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcu ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2023-2024 futbol sezonu için 850 bin avro garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ve 500 bin avro imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4'ü oranında ödeme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Trabzonspor, Meunier transferini resmen açıkladı
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