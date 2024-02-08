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Giriş Tarihi: 8.2.2024 10:36

Son dakika Trabzonspor haberi: Yeni sol bek Eric Bocat!

Son dakika Trabzonspor haberi: Yeni sol bek Eric Bocat!

Trabzonspor, sağ bekin ardından sol bekte de mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Belçika'nın St. Truiden takımında forma giyen Eric Junior Bocat'ı renklerine bağladı.

Trabzonspor, sağ bekin ardından sol bekte de mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Belçika'nın St. Truiden takımında forma giyen Eric Junior Bocat'ı renklerine bağladı. 24 yaşındaki Senegal asıllı Fransız futbolcuyla yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayan Trabzonspor, Belçika kulübüyle de el sıkıştı. Oyuncunun bugün Trabzon'a getirilmesi hedefleniyor. Şimdi sıra orta sahaya geldi. Fransa 2. Lig ekiplerinden Ajaccio'da ter döken 24 yaşındaki Tim Jabol- Folcarelli'nin kulübüyle görüşmeler sürüyor. Fransız futbolcu da Karadeniz ekibine transfer olmak istiyor.
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Son dakika Trabzonspor haberi: Yeni sol bek Eric Bocat!
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