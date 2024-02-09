FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’dan Mehdi Taremi atağı

Fenerbahçe, Porto'da forma giyen Mehdi Taremi ile ilgileniyor. Sarı-Lacivertlilerin gelecek planlamasında yer alan futbolcu, İranlı. Yıldız oyuncu milli takımının en değerli futbolcusu konumunda.

Fenerbahçe tecrübeli santrforu, Edin Dzeko'nun boşluğu sonrasında kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertli ekip, İranlı oyuncu ile ön görüşme yapıp sezon sonunda anlaşmak istiyor. Taremi'nin güncel piyasa değeri 12 milyon Euro. Bu sezon 24 maça çıkan tecrübeli oyuncu, bu müsabakalarda 6 gol 4 asist yaptı. Milli takımının gol yükünü sırtlayan oyuncu, İran'la çıktığı 82 maçta 46 gol attı. (A Spor)