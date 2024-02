Beşiktaş’ta yeni transferler için imza töreni yapıldı

Beşiktaş, yeni transferler Jonas Svensson, Joe Worrall, Ernest Muci, Al Musrati, Yağız Karabulut ile sözleşmeleri uzatılan Semih Kılıçsoy ve Emir Yaşar için Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi.

HASAN ARAT: SAMET AYBABA 80 İSİM ÖNERDİ, SANTOS SADECE MUCI VE AL-MUSRATI'Yİ İSTEDİ

"Sportif olarak zor bir dönem geçirdik. Camiamız hep birlikte olursa zor günleri atlatırız. Habercilik sadece transfer olmamalı. Rebic'in aşil tendonuna basıldığında, Muleka'nın ayağının kırılmasına yakın aldığı darbede Semih'in boynuna yumruk atıldığında biz tek yumruk olmalıyız. Taraftarımız her zaman doğru eleştirilere bize yön vermekte haklıdır. Seçildikten sonra işlerimizin zorluğu daha fazla belli oldu. Son transferden bir gün önce Rahmi Koç'un talimatıyla Beko ile sözleşme yaptık ve göğüs sponsorumuz oldular. Beşiktaş camiasına sesleniyorum; Bu güzellikleri anlamayıp başka yere çekmeye sebep olanlara karşı birlikte olalım. Muci'nin transferi çok zor oldu. Bu iş sadece bir transfer değil, çok geniş anlamlı bir anlaşma oldu. Menajeri masaya geldiğinde "Bu işin olma ihtimali yok" dedi. Hüseyin Yücel reaksiyon gösterdi hemen. Masada benle birlikte menajeri ve Varşova'yı ikna çalışırken, Kaan Şakul da sözleşmeyi yetiştirmeye çalıştı. Samet Aybaba, Fernando Santos'a 80'e yakın isim önerdi. Santos ikisini istiyorum dedi. İkisi de şu an burada: Muci ve Musrati.

"MUSRATI, AYBABA'NIN DA SANTOS'UN DA 1 NUMARASIYDI"

Al Musrati'nin eşi hamile ve onu bırakıp geldi buraya. Samet hocamın da Santos hocamın da 1 numarasıydı. Beşiktaş'a gelmez dediler. Kendisinden gelmek istiyorum telefonunu duyunca büyük bir trafiğe girdik Yakın dostlarımızdan destekler aldık. Santos da aradı kendisini. PSG Başkanı dostum Naser yardımcı oldu. Pazarlığı tabii ki Kaan Şakul yaptı. Al Musrati'nin menajeri yok. Tam Beşiktaş ruhuna uygun bir oyuncu. Libya'nın büyük kartalı hoş geldin Beşiktaş'a.

"JOE WORRAL, BEŞİKTAŞ'A GELMEK İÇİN BÜYÜK BİR TEKLİFİ REDDETTİ"

Joe Worrall'ın karakteri çok kuvvetli. Son gece Joe ve kulübüne büyük bir teklif gitti. Joe bu teklife hayır diyerek ben Beşiktaş'a gitmek istiyorum dedi. Santos, 'Ben isim değil, karakter istiyorum' demişti. Joe da çok karakterli bir futbolcu olduğunu gösterdi. En büyük karakter Joe'nun, Semih'in, Demir Ege'nin, Muçi'nin Al-Musrati'nin karakteridir. Biz Beşiktaş'a karakterli oyuncular transfer ettik.

"SEMİH BEŞİKTAŞ'IN EFSANESİ OLACAK"

Semih Kılıçsoy, Samet hocamızın gözdesi. Santos'un güvendiği ve yerine kimseyi istemediği Beşiktaş'ın idolü ve evladımız Semih. Karakterin her şeyden önemli, sakın değişme. Bir Beşiktaş efsanesi olacak. Samet ve Santos hocaların tavsiyelerinden sakın ayrılma. Semih'in sözleşmesi camiamıza, Beşiktaş'a ve hocasına olan güvenidir. Emir Yaşar 9 yaşında akademimize geldi. Samet hocam bir gün Kaan beyin yanına gelerek bize Emir'i anlattı ve 'Müthiş bir evladımız var' dedi. Kendisiyle 2028 yılına kada sözleşme imzaladı. Emir, sana uzun yıllar başarılar dilerim. Emeği geçen ailene, hocalarına teşekkür ederim."

HÜSEYİN YÜCEL: BAŞKANIMIZ, POLONYA CUMHURBAŞKANI'NI DEVREYE SOKMASAYDI TRANSFERİ BİTİREMEZDİK

"Başkanım biraz mütevazı davrandı. Bu transferin bitiminde özellikle Polonya Cumhurbaşkanı konusunda başkan direkt devreye girmeseydi bu transferi bitiremezdik. Yukarıda Allah var, yalan söylemeyelim. Bir Beşiktaş taraftarı için size teşekkür ediyorum başkanım, iyi ki varsınız."

ERNEST MUCI: FORMA GİYMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM

"Burada olmaktan dolayı heyacanlıyım. Bu büyük kulübün bir parçası olmaktan dolayı onur duyuyorum. Taraftarımızın önünde forma giymek için sabırsızlanıyorum. Benim ve ailem için yeni bir macera olacak. Takımla ve takım arkadaşlarımla tanıştım ve bugün bir idman yaptım, hazırım. Maçta oynayıp oynamamama teknik direktörümüz karar verecek."

AL MUSRATİ: BENİ BURAYA GETİREREK HARİKA BİR İŞ YAPTILAR

"Beşiktaş'ta olmaktan dolayı çok mutluyum. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Beni buraya getirerek harika bir iş yaptılar. Beşiktaş'a ve taraftarımıza her şeyimi verme sözü veriyorum."

JOE WORRAL: CENNETTE GERÇEKLEŞEN BİR EVLİLİK GİBİ

"Takımda geçirdiğim bir hafta çok iyiydi. Çok dostça karşılandım. Tutkulu taraftarımızın önünde oynayacak olmaktan dolayı sabırsızlanıyorum. Buraya gelmek kolay bir tercih oldu benim için. Saha içinde bir lider olmaya çalışacağım. Beşiktaş çok tanınan bir kulüp. Her şeyimle Beşiktaş'a uyuyorum. Beşiktaş'a transferim Cennette gerçekleşen bir evlilik gibi."

SVENSSON: HER ŞEY ÇOK GÜZEL

"Herkese merhaba. Biraz Türkçe öğrendim. Bir ay önce imza attım ve her şey çok güzel geçti. İnşallah her şey iyi olacak. Başkanımıza ve Samet hocaya çok teşekkür ediyorum."

SEMİH KILIÇSOY: DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜBÜNDEYİM

"10 yaşında Fulya'dan içeri girdim. Hayalini kurduğum şeyleri yaşıyorum, inanılmaz şeyler hissediyorum. İnönü'de taraftarımızın önünde oynamak, goller atmak... Dünyanın en güzel, en büyük kulübünde oynuyorum bunun için çok mutluyum. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kariyerimle ilgili şu an bir düşüncem yok. Bu formayı uzun yıllar giymek istiyorum."