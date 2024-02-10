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Giriş Tarihi: 10.2.2024 13:41

Beşiktaş’ta yeni transferler Muçi ile Al-Musrati ilk antrenmanlarına çıktı

DHA
Beşiktaş’ta yeni transferler Muçi ile Al-Musrati ilk antrenmanlarına çıktı

Beşiktaş, Süper Lig’in 25. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Yeni transferler Ernest Muçi ve Ali Mohamed Al-Musrati, Siyah-Beyazlı ekiple ilk antrenmanlarına çıktı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma çalışmasıyla başlayan antrenman, pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel çalışmayla sonra erdi.

Öte yandan Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Ernest Muçi ve Ali Mohamed Al-Musrati, siyah-beyazlı ekiple ilk antrenmanlarına çıktı. Siyah-Beyazlılar, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Beşiktaş, saat 17.00'de özel bir uçakla Kayseri'ye giderek kampa girecek.

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Beşiktaş’ta yeni transferler Muçi ile Al-Musrati ilk antrenmanlarına çıktı
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