Trabzonspor’da Arda Akbulut’un yeni takımı belli oldu

Trabzonspor'da sezon başında kiralandığı Adanaspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Arda Akbulut'un yeni takımı belli oldu.

1461 TRABZON'A KİRALANDI



Trabzonspor altyapısından yetişen Arda Akbulut, sezon sonuna kadar birçok bordo mavili futbolcunun forma giydiği TFF 2. Lig ekibi 1461 Trabzon'a kiralandı.

5 MAÇTA FORMA GİYDİ



Sezonun ilk yarısını kiralık olarak geçirdiği Trendyol 1. Lig takımı Adanaspor'da 5 maçta forma giyen Arda Akbulut, kalesinde 5 gol gördü. 23 yaşındaki eldiven iki karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

TRABZONSPOR İLE 6 MAÇA ÇIKTI



Trabzon'da doğan ve bordo mavili takımın altyapısından yeşiten Arda Akbulut, A takımla 6 maçta süre aldı. 2018-2019 sezonunda 4 maçta görev alan Akbulut, 3 maça ilk 11'de başladı. Uğurcan Çakır'ın sakatlığı sonrası 3-1 kaybedilen Galatasaray maçında da görev alan genç kaleci, en son 2020-2021 sezonunda 3-0 kazanılan Gaziantep FK mücadelesinde kaleyi korumuştu.