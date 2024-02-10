Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da Arda Akbulut'un yeni takımı belli oldu
Giriş Tarihi: 10.2.2024 13:07 Son Güncelleme: 10.2.2024 13:13

Trabzonspor'da Arda Akbulut'un yeni takımı belli oldu

Trabzonspor’da Arda Akbulut’un yeni takımı belli oldu

Trendyol Süper Lig takımı Trabzonspor’un 23 yaşındaki kalecisi Arda Akbulut, sezon sonuna kadar birçok bordo mavili futbolcunun forma giydiği TFF 2. Lig ekibi 1461 Trabzon'a kiralandı.

Trabzonspor'da sezon başında kiralandığı Adanaspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Arda Akbulut'un yeni takımı belli oldu.

1461 TRABZON'A KİRALANDI

Trabzonspor altyapısından yetişen Arda Akbulut, sezon sonuna kadar birçok bordo mavili futbolcunun forma giydiği TFF 2. Lig ekibi 1461 Trabzon'a kiralandı.

5 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sezonun ilk yarısını kiralık olarak geçirdiği Trendyol 1. Lig takımı Adanaspor'da 5 maçta forma giyen Arda Akbulut, kalesinde 5 gol gördü. 23 yaşındaki eldiven iki karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

TRABZONSPOR İLE 6 MAÇA ÇIKTI

Trabzon'da doğan ve bordo mavili takımın altyapısından yeşiten Arda Akbulut, A takımla 6 maçta süre aldı. 2018-2019 sezonunda 4 maçta görev alan Akbulut, 3 maça ilk 11'de başladı. Uğurcan Çakır'ın sakatlığı sonrası 3-1 kaybedilen Galatasaray maçında da görev alan genç kaleci, en son 2020-2021 sezonunda 3-0 kazanılan Gaziantep FK mücadelesinde kaleyi korumuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da Arda Akbulut'un yeni takımı belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA