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Giriş Tarihi: 11.2.2024 15:10 Son Güncelleme: 11.2.2024 15:12

Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Muçi ve Al-Musrati kafilede...

Beşiktaş’ın kamp kadrosu açıklandı! Muçi ve Al-Musrati kafilede...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Siyah-beyazlı takımın kamp kadrosu açıklanırken, yeni transferler Muçi ve Al-Musrati de kafilede yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor'a konuk olacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Açıklanan kamp kadrosunda yeni transferler Al Musrati ve Ernest Muçi de yer aldı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş: "Antalyaspor mücadelesinin ardından uyluk iç adale grubunda ağrı hissetmesi nedeni ile yapılan risk analizinde yaralanma açısından yüksek risk saptanan Milot Rashica ve sol uyluk iç adalesinde (adduktor magnus) gerilme ve ödem olan Rachid Ghezzal ile sahaya dönüş süreçleri devam eden Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Jonas Svensson ve Yakup Arda Kılıç Mondihome Kayserispor maçı kadrosuna dahil edilmediler."

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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Muçi ve Al-Musrati kafilede...
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