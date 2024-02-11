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Giriş Tarihi: 11.2.2024 23:03

Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay yanıt! "Kişi kendinden bilir işi…"

Fenerbahçe’den Galatasaray’a olay yanıt! Kişi kendinden bilir işi…

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın hemen ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Galatasaray'a sarı-lacivertlilerden yanıt geldi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Fenerbahçe, Alanyaspor maçının ardından Galatasaray'ın yaptığı paylaşıma flaş bir cevap yayınladı.

GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI

Galatasaray karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı… Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak!" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE'DEN YANIT GECİKMEDİ

Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'ın paylaşımına şu şekilde yanıt verdi;

"Kör hakemleri, komik penaltıları, yıllarca konuşulan skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen; kurgu şampiyonluklarıyla futbol tarihine kazınan, dualarla himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz; "Kişi kendinden bilir işi…" Bu sezon saha içi saha dışı kurgularınız tutmayacak; algı, manipülasyon ve yalanlar değil hak eden kazanacak, FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK."

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay yanıt! "Kişi kendinden bilir işi…"
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