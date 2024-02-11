Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'den Mehdi Taremi hamlesi! Inter de onu istiyor...
Giriş Tarihi: 11.2.2024 11:43 Son Güncelleme: 11.2.2024 12:00

Fenerbahçe'den Mehdi Taremi hamlesi! Inter de onu istiyor...

Fenerbahçe’den Mehdi Taremi hamlesi! Inter de onu istiyor...

Trendyol Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, ara transfer döneminde Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü hamleleriyle kadrosunu güçlendirdi. Sarı-lacivertli takım, dünya devinde forma giyen golcü için sezon sonunda hamle yapacak. İşte o yıldız oyuncu...

Trendyol Süper Lig'de bugün evinde Alanyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, son olarak kadrosuna eski oyuncusu Serdar Dursun'u kattı. Sezon sonunda gol yollarını daha da güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli yönetim aradığı ismi Portekiz'de buldu.

Önemli bir golcü takviyesi yapmayı amaçlayan yönetim, İtalyan devi Inter'in gözdesi için harekete geçti.

TAREMI İLE GÖRÜŞME YAPILDI İDDİASI

"sempreinter.com"un haberine göre; Fenerbahçe, Inter'in de sezon sonunda kadrosuna katmak istediği Porto'nun İranlı yıldız golcüsü Mehdi Taremi'yle bir görüşme gerçekleştirdi. Haberde, Fenerbahçe'nin Mehdi Taremi için tüm şartlarını zorlamaya hazır olduğu da yazıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'den Mehdi Taremi hamlesi! Inter de onu istiyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA