Fenerbahçe’den Mehdi Taremi hamlesi! Inter de onu istiyor...

Trendyol Süper Lig'de bugün evinde Alanyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, son olarak kadrosuna eski oyuncusu Serdar Dursun'u kattı. Sezon sonunda gol yollarını daha da güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli yönetim aradığı ismi Portekiz'de buldu.
Önemli bir golcü takviyesi yapmayı amaçlayan yönetim, İtalyan devi Inter'in gözdesi için harekete geçti.
TAREMI İLE GÖRÜŞME YAPILDI İDDİASI
"sempreinter.com"un haberine göre; Fenerbahçe, Inter'in de sezon sonunda kadrosuna katmak istediği Porto'nun İranlı yıldız golcüsü Mehdi Taremi'yle bir görüşme gerçekleştirdi. Haberde, Fenerbahçe'nin Mehdi Taremi için tüm şartlarını zorlamaya hazır olduğu da yazıldı.