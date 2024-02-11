Fenerbahçe’den Mehdi Taremi hamlesi! Inter de onu istiyor...

TAREMI İLE GÖRÜŞME YAPILDI İDDİASI

"sempreinter.com"un haberine göre; Fenerbahçe, Inter'in de sezon sonunda kadrosuna katmak istediği Porto'nun İranlı yıldız golcüsü Mehdi Taremi'yle bir görüşme gerçekleştirdi. Haberde, Fenerbahçe'nin Mehdi Taremi için tüm şartlarını zorlamaya hazır olduğu da yazıldı.