SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Yaraları sardı, Kartal uçtu

GEÇEN SEZONUN YARISI HARCANDI

Bu sezon kulüpler, geçtiğimiz yılın ara transfer döneminin yanına bile yaklaşamadı. Geride kalan 29 günde 19.5 milyon Euro ödeyen takımlarımız, 39.8 milyon Euro yatırım yaptığı geçen sezona göre yüzde 49 daha az harcama gerçekleştirdi. Musluk neredeyse yarı oranında kısılırken daha çok bonservisi elinde olan oyuncular alındı. Süper Lig ekipleri, yaptığı harcamayla (19.5 milyon) 1'i ikinci lig olmak üzere Rusya, Ukrayna gibi 10 Avrupa ülkesinin gerisinde kalarak 11'inci oldu. Fransa Ligue 1 (196.6 milyon), İngiltere Premier Lig (121.4) ve İtalya Serie A (107.7 milyon) ilk üçü oluşturdu. Öte yandan İngiltere 2. Ligi olarak adlandırılan Championship'te 38.5 milyon Euro harcandı.