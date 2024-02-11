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Giriş Tarihi: 11.2.2024 09:37 Son Güncelleme: 11.2.2024 09:55

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da gençlik operasyonu! Önce Enis, şimdi Onuralp

YUNUS EMRE SEL
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’da gençlik operasyonu! Önce Enis, şimdi Onuralp

İç transferde hızlanan Trabzonspor, geleceğe yatırıma devam ediyor. Bordo-Mavili yönetim, 21 yaşındaki forveti Enis Destan’ın ardından 18 yaşındaki kalecisi genç Onuralp Çevikkan'ın sözleşmesini de iyileştirme yaparak 2028 yılına kadar uzattı.

Devre arası transferinde sadece Belçikalı sağ bek Thomas Meunier'i kadrosuna katan Trabzonspor, takım içinde ise geleceğe yönelik önemli adımlar attı. Önce 21 yaşındaki santrforu Enis Destan'a 4+1 yıllık yeni sözleşme yapan bordo-mavililer, 18 yaşındaki kalecisi Onuralp Çevikkan'a da iyileştirme yaparak kontratını 2028'e kadar uzattı.

Altınordu'dan büyük beklentilerle transfer edilen, antrenmanlarda refleksleri ve başarılı kurtarışlarıyla dikkat çeken Onuralp'in uzun vadede Trabzonspor'a önemli katkılar yapması bekleniyor. Daha önce Alman ekiplerinin takibi altında olduğu haberleriyle gündeme gelen genç kaleci için İspanyol devi Real Madrid gözlemcilerinin de hakkında olumlu rapor hazırladığı bildirilmişti.

BENKOVIC FORMAYI İSTİYOR
Bu arada Trabzonspor'da sakatlık sürecini atlatan Hırvat stoper Filip Benkovic, yarın oynanacak olan Hatayspor maçında formasını geri almak istiyor. 3 haftalık sakatlık sürecinde ilk 11'de yerini kaptıran tecrübeli oyuncu, antrenmanlarda kendini göstererek yeniden as kadronun bir parçası olmayı hedefliyor.

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da gençlik operasyonu! Önce Enis, şimdi Onuralp
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